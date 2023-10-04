Ромащенко: «Контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- «Ахмат» сегодня переиграл «Крылья Советов». За счет чего это удалось?

- Мы решали свои задачи в игре, они были не только по сегодняшнему матчу, но также какие-то фрагменты нужно было смоделировать на предстоящий матч, который у нас будет в чемпионате страны. Поэтому нам что-то сегодня удавалось лучше, что-то хуже, но в целом ребята заслуженно и уверенно победили, причем контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры. Считаю, что сегодня проявили себя здорово.

- Три замены в перерыве - это реакция на игру, решили, что исход уже решен, или это взгляд в будущее на матч против «Рубина»?

- Это как раз то, о чем я сказал выше, что мы решали свои задачи. Каждый клуб решает их по-своему, мы посчитали правильным и нужным поступить именно таким образом.

- Ваша команда точно выходит в следующий кубковый раунд, но это Путь регионов или Путь РПЛ. Есть ли принципиальность, где конкретно играть?

- Да нет, мы играем от игры к игре. Считаю, что это очень здорово, что команда будет дальше двигаться в Кубке. Понятно, что мы не являемся фаворитами, но когда есть дух соперничества, борьба за титул, то это добавляет мотивации. Особенно в тренировочной работе. Двигаемся туда, а где мы окажемся, разницы нет, нет особого значения.