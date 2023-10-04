Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ромащенко: «Контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры»

04 Октября 2023 • 15:32 Комментировать
Крылья Советов
0:3
Ахмат
окончен

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- «Ахмат» сегодня переиграл «Крылья Советов». За счет чего это удалось?

- Мы решали свои задачи в игре, они были не только по сегодняшнему матчу, но также какие-то фрагменты нужно было смоделировать на предстоящий матч, который у нас будет в чемпионате страны. Поэтому нам что-то сегодня удавалось лучше, что-то хуже, но в целом ребята заслуженно и уверенно победили, причем контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры. Считаю, что сегодня проявили себя здорово.

- Три замены в перерыве - это реакция на игру, решили, что исход уже решен, или это взгляд в будущее на матч против «Рубина»?

- Это как раз то, о чем я сказал выше, что мы решали свои задачи. Каждый клуб решает их по-своему, мы посчитали правильным и нужным поступить именно таким образом.

- Ваша команда точно выходит в следующий кубковый раунд, но это Путь регионов или Путь РПЛ. Есть ли принципиальность, где конкретно играть?

- Да нет, мы играем от игры к игре. Считаю, что это очень здорово, что команда будет дальше двигаться в Кубке. Понятно, что мы не являемся фаворитами, но когда есть дух соперничества, борьба за титул, то это добавляет мотивации. Особенно в тренировочной работе. Двигаемся туда, а где мы окажемся, разницы нет, нет особого значения.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
60 мин
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
4.30 3.80 1.87
Видео
45 мин
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
1
2.39 3.60 3.00
Видео
04.10.23 в 16:45
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.11 3.95 3.30
Видео
04.10.23 в 17:15
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Я всегда хочу побеждать, выигрывать трофеи»
15:37 · Кубок России
«Оренбург» с пенальти отыгрался в матче с «Сочи»
15:32 · Кубок России
Ромащенко: «Контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры»
15:25 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Оренбургом» и запутал ситуацию в группе
15:21 · Кубок России
Осинькин: «Я бы не заставил многих футболистов играть на 101%, как это было только что в матче со «Спартаком»
15:11 · Кубок России
Точилин: «Всё будет зависеть от нас в первую очередь»
15:05 · Кубок России
Деограсия: «Мы всегда приезжаем с хорошим настроением, команда готова»
14:50 · Кубок России
Федотов: «Как раз сегодня и посмотрим на степень готовности Мойзеса»
14:44 · Кубок России
Ташуев объяснил 100%-ю ротацию состава «Факела»
14:36 · Кубок России
​Два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России
14:35 · Кубок России
Федотов: «Акинфееву дали передохнуть»
14:30 · Кубок России
«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:27 · Кубок России
«Ахмат» устроил кубковый разгром в Самаре 1
14:04 · Кубок России
«Ахмат» забил третий гол в Самаре
14:04 · Россия. Премьер-лига
Бителло — о Луисе Суаресе: «Это выдающийся и очень умный футболист»
Все новости