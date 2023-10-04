«Сочи» повёл в матче с «Оренбургом» и запутал ситуацию в группе

В эти минуты проходит кубковый матч между «Сочи» и «Оренбургом». Уже на 17-й минуте хозяева поля открыли счет после результативной попытки Артёма Мещанинова. Сочинцы выполнили второй угловой подряд, Никита Бурмистров справа проник в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Мещанинов переправил мяч в сетку ворот соперника.

Счет стад 1:0. На этот момент в онлайн-таблице у трёх команд по 8 очков - помимо сегодняшних соперников столько же набирает ЦСКА, у «Факела» пять баллов. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.