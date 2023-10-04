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Осинькин: «Я бы не заставил многих футболистов играть на 101%, как это было только что в матче со «Спартаком»

04 Октября 2023 • 15:21 Комментировать
Крылья Советов
0:3
Ахмат
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Ахматом».

- Что сегодня случилось с командой? 0:3.

- У нас много было замен. В этой ситуации, наверное, мы не были командой. Мы, конечно, выпустили 11 футболистов, но из-за обилия перестановок у нас не получилось целостно играть, тем более что уже на второй минуте мы пропустили, надо было отыгрываться. «Ахмат» был хорошо подготовлен и мотивирован. В этот момент мы, наверное, не контролировали игру. Соперник был лучше на протяжении всего матча, но мы все-таки, так у нас сложно с больными, не могли рисковать по многим футболистам. Многие футболисты после игры со «Спартаком» не вышли на замену из-за медицинских противопоказаний. Какие планы были  у нас по игре, плюс-минус мы так и вели себя, в том числе по заменам.

- Обратная замена Рассказова чем вызвана?

- Он почувствовал дискомфорт, мы не стали рисковать. Я еще не знаю, как будет дальше развиваться его повреждение. Время есть пока.

- Замена Романа Ежова планировалась ли? Потому что уже разминались игроки в зоне разминки. Он попросил сам замену. Она планировалась или была экстренной?

- Мы планировали, что он сыграет 60 минут, и в этот момент в столкновении на него упал, по-моему, Богосавац. Так что-то дернул он, в районе поясницы появился дискомфорт. Так получилось, что в любом случае мы его бы поменяли, потому что он фактически после третьего тура у нас не играл. Это было ровно два месяца.

- Сегодня вы были менее эмоциональны, чем обычно. Почему?

- Наверное, две вещи. Первое - то, что я почувствовал, что соперник нас превосходит. Он лучше готов к этому матчу. Второе: эмоционально, наверное, не всегда это нужно. Мы понимали и сами были немножко выхолощены и понимали, что какие-то сверхусилия в этой игре не нужны. Я бы не заставил многих футболистов играть на 101%, как это было только что в матче со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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