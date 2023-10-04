Точилин: «Всё будет зависеть от нас в первую очередь»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Как сегодня победить?

- Надо выйти с хорошим настроением, показать хороший футбол, и придет результат.

- Где черпать вдохновение для хорошего настроения в силу не очень впечатляющих результатов в чемпионате? Или сегодня именно тот самый момент, когда нужно почерпнуть вдохновение, победив в кубковом матче?

- Как раз игра дает такие шансы. В первую очередь игра - это праздник и повод для хорошего настроения. А после побед, сами понимаете, это настроение удваивается. Тут все будет зависеть от нас в первую очередь, как мы выйдем, с каким настроем и желанием, каким настроением. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.

- У команды едва ли не худшее состояние в таблице РПЛ. А Кубок позволяет встряхнуться? Тем более что появляются новые люди, им предоставляется шанс в стартовом составе сегодня.

- Каждая игра она отдельная история. Понятно, что в чемпионате у нас не все хорошо складывается, а Кубок дает возможность эту неудачу чуть-чуть переломить. Нам действительно нужно победить, а это уже перенесется на чемпионат.