Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Точилин: «Всё будет зависеть от нас в первую очередь»

04 Октября 2023 • 15:11 Комментировать
Сочи
1:1
Оренбург
1 2.20 X 3.65 2 3.25
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Как сегодня победить?

- Надо выйти с хорошим настроением, показать хороший футбол, и придет результат.

- Где черпать вдохновение для хорошего настроения в силу не очень впечатляющих результатов в чемпионате? Или сегодня именно тот самый момент, когда нужно почерпнуть вдохновение, победив в кубковом матче?

- Как раз игра дает такие шансы. В первую очередь игра - это праздник и повод для хорошего настроения. А после побед, сами понимаете, это настроение удваивается. Тут все будет зависеть от нас в первую очередь, как мы выйдем, с каким настроем и желанием, каким настроением. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.

- У команды едва ли не худшее состояние в таблице РПЛ. А Кубок позволяет встряхнуться? Тем более что появляются новые люди, им предоставляется шанс в стартовом составе сегодня.

- Каждая игра она отдельная история. Понятно, что в чемпионате у нас не все хорошо складывается, а Кубок дает возможность эту неудачу чуть-чуть переломить. Нам действительно нужно победить, а это уже перенесется на чемпионат.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
59 мин
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
4.30 3.80 1.87
Видео
44 мин
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
1
2.39 3.60 3.00
Видео
04.10.23 в 16:45
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.11 3.95 3.30
Видео
04.10.23 в 17:15
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Я всегда хочу побеждать, выигрывать трофеи»
15:37 · Кубок России
«Оренбург» с пенальти отыгрался в матче с «Сочи»
15:32 · Кубок России
Ромащенко: «Контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры»
15:25 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Оренбургом» и запутал ситуацию в группе
15:21 · Кубок России
Осинькин: «Я бы не заставил многих футболистов играть на 101%, как это было только что в матче со «Спартаком»
15:11 · Кубок России
Точилин: «Всё будет зависеть от нас в первую очередь»
15:05 · Кубок России
Деограсия: «Мы всегда приезжаем с хорошим настроением, команда готова»
14:50 · Кубок России
Федотов: «Как раз сегодня и посмотрим на степень готовности Мойзеса»
14:44 · Кубок России
Ташуев объяснил 100%-ю ротацию состава «Факела»
14:36 · Кубок России
​Два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России
14:35 · Кубок России
Федотов: «Акинфееву дали передохнуть»
14:30 · Кубок России
«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:27 · Кубок России
«Ахмат» устроил кубковый разгром в Самаре 1
14:04 · Кубок России
«Ахмат» забил третий гол в Самаре
14:04 · Россия. Премьер-лига
Бителло — о Луисе Суаресе: «Это выдающийся и очень умный футболист»
Все новости