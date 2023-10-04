Деограсия: «Мы всегда приезжаем с хорошим настроением, команда готова»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- С каким настроением сегодня в Сочи, как увезти отсюда победу?

- Мы всегда приезжаем с хорошим настроением, команда готова. Постараемся этот матч выиграть, постараемся, чтобы наш план на сегодня сработал.

- Какую-то тайну вы раскроете, какой-то один секрет победы?

- В футболе есть только один секрет, это забить как минимум на один гол больше, чем команда соперника.

- У вас прекрасное настроение, хорошая погода. Что еще сегодня может порадовать, красивая игра, много голов, кто-то индивидуально отличится у «Оренбурга»?

- Как вы уже, наверное, видели, мы сегодня поменяли стартовый состав, это всё прекрасно видно. Постараемся хорошо себя проявить. Мне никогда не нравится выделять кого-то одного индивидуально. Я всегда выделяю команду в общем. Я доверяю всем игрокам. Что касается климата - шикарный город, у нас никаких жалоб нет, мы с хорошим настроением.