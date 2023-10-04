Федотов: «Как раз сегодня и посмотрим на степень готовности Мойзеса»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- С одной стороны сложная турнирная ситуация в Кубке, с другой - очень важная игра в чемпионате предстоит. Был ли выбор состава особо сложным для вас?

- Выбор состава, как говорится, всегда непростой. На данный момент всегда выбираешь лучших и лучше готовых. Но сегодня Кубок, есть возможность в важной матче, безусловно, вы правильно сказали про турнирное положение, команды сохраняют шанс двинуться дальше. Поэтому этот турнир тоже важен для нас. Мы выходим, настраиваясь на победу. Здесь по-другому не бывают.

- Мойзес после паузы возвращается прямо в стартовый состав. Как вы оцениваете го готовность?

- Понятно, что игровой тонус нужно приобретать, и сегодня хорошая возможность это сделать. Да, мало времени, работает уже в общей группе. Тем не менее, как раз сегодня и посмотрим на его степень готовности. Понятно, что степень готовности не оптимальная, но через игру ее будем приобретать.

- В первом круге в Москве «Факел» обыграл ЦСКА. Как этот факт повлиял на настрой игроков сегодня?

- Как влияет? Всегда амбициозная команда реагирует на это поражение, это как один из моментов, лишних слов не нужно. Есть вызов, который мы принимаем, его нужно воплощать в действие.

- Игорь Акинфеев не приехал с командой в Воронеж. Почему?

- Почему? Нужно передохнуть. У нас кубковый боец - Владислав Тороп, поэтому всё логично.