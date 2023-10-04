Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Федотов: «Как раз сегодня и посмотрим на степень готовности Мойзеса»

04 Октября 2023 • 14:50 Комментировать
Факел
0:0
ЦСКА Москва
1 3.65 X 3.30 2 2.17
перерыв

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- С одной стороны сложная турнирная ситуация в Кубке, с другой - очень важная игра в чемпионате предстоит. Был ли выбор состава особо сложным для вас?

- Выбор состава, как говорится, всегда непростой. На данный момент всегда выбираешь лучших и лучше готовых. Но сегодня Кубок, есть возможность в важной матче, безусловно, вы правильно сказали про турнирное положение, команды сохраняют шанс двинуться дальше. Поэтому этот турнир тоже важен для нас. Мы выходим, настраиваясь на победу. Здесь по-другому не бывают.

- Мойзес после паузы возвращается прямо в стартовый состав. Как вы оцениваете го готовность?

- Понятно, что игровой тонус нужно приобретать, и сегодня хорошая возможность это сделать. Да, мало времени, работает уже в общей группе. Тем не менее, как раз сегодня и посмотрим на его степень готовности. Понятно, что степень готовности не оптимальная, но через игру ее будем приобретать.

- В первом круге в Москве «Факел» обыграл ЦСКА. Как этот факт повлиял на настрой игроков сегодня?

- Как влияет? Всегда амбициозная команда реагирует на это поражение, это как один из моментов, лишних слов не нужно. Есть вызов, который мы принимаем, его нужно воплощать в действие.

- Игорь Акинфеев не приехал с командой в Воронеж. Почему?

- Почему? Нужно передохнуть. У нас кубковый боец - Владислав  Тороп, поэтому всё логично.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Мойзес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
Перерыв
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
4.30 3.80 1.87
Видео
37 мин
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
0
2.39 3.60 3.00
Видео
04.10.23 в 16:45
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.11 3.95 3.30
Видео
04.10.23 в 17:15
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
15:32 · Кубок России
Ромащенко: «Контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры»
15:25 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Оренбургом» и запутал ситуацию в группе
15:21 · Кубок России
Осинькин: «Я бы не заставил многих футболистов играть на 101%, как это было только что в матче со «Спартаком»
15:11 · Кубок России
Точилин: «Всё будет зависеть от нас в первую очередь»
15:05 · Кубок России
Деограсия: «Мы всегда приезжаем с хорошим настроением, команда готова»
14:50 · Кубок России
Федотов: «Как раз сегодня и посмотрим на степень готовности Мойзеса»
14:44 · Кубок России
Ташуев объяснил 100%-ю ротацию состава «Факела»
14:36 · Кубок России
​Два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России
14:35 · Кубок России
Федотов: «Акинфееву дали передохнуть»
14:30 · Кубок России
«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:27 · Кубок России
«Ахмат» устроил кубковый разгром в Самаре 1
14:04 · Кубок России
«Ахмат» забил третий гол в Самаре
14:04 · Россия. Премьер-лига
Бителло — о Луисе Суаресе: «Это выдающийся и очень умный футболист»
14:00 · Кубок России
«Факел» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:22 · Кубок России
​Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч против «Факела»
Все новости