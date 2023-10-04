Ташуев объяснил 100%-ю ротацию состава «Факела»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- По сравнению с матчем чемпионата у «Факела» стопроцентная ротация, плюс несколько игроков основы вне заявки. Почему?

- Ротация и у ЦСКА на 98%. Во-первых, должны практику получать ребята, достаточно хорошая обойма футболистов, которая может выходить и играть ситуативно. Также и у ЦСКА такой состав игроков, который больше в основе играет, чем в резерве. Мы видим, что в силу различных ситуаций такой выход на поле. Поэтому мы ожидаем такой хороший матч хороших соперников. А ребята, которые не попали в заявку, они свой процесс подготовки получат. На замену может выйти и молодежь и по позициям. Остальные работают и тренируются, всё нормально.

- То есть, те футболисты, которые отсутствуют в заявке, по медицинским показаниям могли бы принять участие в сегодняшнем матче?

- Да, конечно, могли бы.

- У «Факела» тройка центральных полузащитников Селе, Багамаев и Ивлев. Значит ли это, что «Факел» сегодня будет играть по новой схеме?

- Ивлев? Он видите на поле, но не центральный полузащитник. Нет, ошибаетесь. Он будет играть на другой позиции.

- Насколько важен результат для «Факела»? Потому что вы сохраняете шансы на прямой выход из группы даже в Путь РПЛ.

- Стратегия, исходя из турнирной таблицы, она существует. В случае успеха у нас есть шанс попасть не только через Путь регионов, но и через Путь РПЛ условно. Поэтому матч серьезный для результата. Его ребята ждали. Установка, что нужно подойти более серьезно к матчу в плане результата, потому что очень важная игра в кубковой сетке.