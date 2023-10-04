Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​Два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России

04 Октября 2023 • 14:36 Комментировать
Крылья Советов
0:3
Ахмат
окончен

«Крылья Советов» в среду крупно – со счётом 0:3 – проиграли «Ахмату» в пятом туре группового этапа Кубка России. Потерпев поражение, самарская команда потеряла шансы выйти даже в нижнюю часть сетки плей-офф турнира. «Крылья Советов» точно займут последнее место в своей группе – игра против «Зенита» в последний день октября уже не будет иметь для самарцев турнирного значения.

Стоит сказать, что «Крылья Советов» стали вторым клубом Премьер-лиги, который вылетает из Кубка России. Днём ранее шансы на выход в плей-офф в любом виде потерял казанский «Рубин».

Действующим обладателем кубка России является ЦСКА.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Рубин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
3
2.05 3.85 3.50
Видео
59 мин
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
4.30 3.80 1.87
Видео
44 мин
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
1
1
2.39 3.60 3.00
Видео
04.10.23 в 16:45
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.11 3.95 3.30
Видео
04.10.23 в 17:15
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Я всегда хочу побеждать, выигрывать трофеи»
15:37 · Кубок России
«Оренбург» с пенальти отыгрался в матче с «Сочи»
15:32 · Кубок России
Ромащенко: «Контролировали игру с самого начала, не выпускали нити игры»
15:25 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Оренбургом» и запутал ситуацию в группе
15:21 · Кубок России
Осинькин: «Я бы не заставил многих футболистов играть на 101%, как это было только что в матче со «Спартаком»
15:11 · Кубок России
Точилин: «Всё будет зависеть от нас в первую очередь»
15:05 · Кубок России
Деограсия: «Мы всегда приезжаем с хорошим настроением, команда готова»
14:50 · Кубок России
Федотов: «Как раз сегодня и посмотрим на степень готовности Мойзеса»
14:44 · Кубок России
Ташуев объяснил 100%-ю ротацию состава «Факела»
14:36 · Кубок России
​Два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России
14:35 · Кубок России
Федотов: «Акинфееву дали передохнуть»
14:30 · Кубок России
«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
14:27 · Кубок России
«Ахмат» устроил кубковый разгром в Самаре 1
14:04 · Кубок России
«Ахмат» забил третий гол в Самаре
14:04 · Россия. Премьер-лига
Бителло — о Луисе Суаресе: «Это выдающийся и очень умный футболист»
Все новости