​Два клуба РПЛ потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка России

«Крылья Советов» в среду крупно – со счётом 0:3 – проиграли «Ахмату» в пятом туре группового этапа Кубка России. Потерпев поражение, самарская команда потеряла шансы выйти даже в нижнюю часть сетки плей-офф турнира. «Крылья Советов» точно займут последнее место в своей группе – игра против «Зенита» в последний день октября уже не будет иметь для самарцев турнирного значения.

Стоит сказать, что «Крылья Советов» стали вторым клубом Премьер-лиги, который вылетает из Кубка России. Днём ранее шансы на выход в плей-офф в любом виде потерял казанский «Рубин».

Действующим обладателем кубка России является ЦСКА.