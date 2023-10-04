Федотов: «Акинфееву дали передохнуть»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об отсутствии в составе свей команды вратаря Игоря Акинфеева на матч группового этапа Кубка России против «Факела».

По словам специалиста, 37-летнему голкиперу дали отдохнуть.

«Почему не приехал Акинфеев? Как говорится, надо передохнуть. И у нас кубковый боец — Владислав Тороп. Всё логично», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

Матч «Факел» — ЦСКА проходит в данную минуту в Воронеже. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.

Отметим, что на сегодняшний день «армейцы» занимают вторую строчку турнирной таблицы группы A, опережая четвёртый «Факел» на три очка.