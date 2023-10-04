«Ахмат» устроил кубковый разгром в Самаре

«Крылья Советов» неважно играют в этом сезоне розыгрыша национального кубка, явно делая ставку на чемпионат. Вот и сегодня самарская команда на своём поле без шансов проиграла «Ахмату», который имеет шансы продолжить борьбу в Пути РПЛ.

Уже на второй минуте гости отобрали мяч, и быструю атаку ударом в левый угол ворот завершил Владимир Ильин. К восьмой минуте «Ахмат» вел с запасом в два гола. Это Конате наносил удар, мяч от ноги голкипера взмыл высоко и после неожиданного отскока оказался в сетке ворот - 0:2. Владимир Писарский от линии штрафной поразил ближний угол, но там зафиксирован офсайд. В середине второго тайма Конате слева ворвался в штрафную и пробил в перекладину. Тут же угловой у ворот самарцев, Андрей Семёнов пробил с линии вратарской, рикошет, и со второй попытки защитник гостей сделал счет разгромным.

«Крылья Советов» не поднимутся выше четвертого места, их соперник идет третьим и проигрывает два очка «Балтике» и четыре - «Зениту».