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«Ахмат» устроил кубковый разгром в Самаре

04 Октября 2023 • 14:27 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:3
Ахмат
окончен

«Крылья Советов» неважно играют в этом сезоне розыгрыша национального кубка, явно делая ставку на чемпионат. Вот и сегодня самарская команда на своём поле без шансов проиграла «Ахмату», который имеет шансы продолжить борьбу в Пути РПЛ.

Уже на второй минуте гости отобрали мяч, и быструю атаку ударом в левый угол ворот завершил Владимир Ильин. К восьмой минуте «Ахмат» вел с запасом в два гола. Это Конате наносил удар, мяч от ноги голкипера взмыл высоко и после неожиданного отскока оказался в сетке ворот - 0:2. Владимир Писарский от линии штрафной поразил ближний угол, но там зафиксирован офсайд. В середине второго тайма Конате слева ворвался в штрафную и пробил в перекладину. Тут же угловой у ворот самарцев, Андрей Семёнов пробил с линии вратарской, рикошет, и со второй попытки защитник гостей сделал счет разгромным.

«Крылья Советов» не поднимутся выше четвертого места, их соперник идет третьим и проигрывает два очка «Балтике» и четыре - «Зениту».

Протокол игры  
Крылья Советов0:3Ахмат
  2'Ильин Владимир (0:1)
  8'Конате Мохамед II (0:2)
  66'Семёнов Андрей Игоревич (0:3)
Фролов Евгений ВадимовичБарач МатеоБейл Гленн 46' (Рассказов Николай ( 46'Лысов Алексей 71') Евгеньев РоманЗотов Георгий  21'Ежов Роман  24' 61' (Витюгов Максим ( 61') Костанца Фернандо 61' (Гарре Бенхамин ( 61') Иванисеня ДмитрийКарпицкий ЕгорПисарский Владимир 80' (Хубулов Владимир ( 80') Шитов Владислав
Запасные: Бобёр ИванСолдатенков АлександрРахманович АмарСалтыков НикитаНедоспасов МихаилОвсянников БогданГоршков Юрий
Опарин МихаилЧеликович ЯсминХарин Евгений 46' (Гбамбле Нене ( 46') Семёнов Андрей ИгоревичТодорович Дарко 74' (Агаларов Гамид ( 74') Бериша Бернард 46' (Богосавац Мирослав ( 46') Камило РейжерсДаниэл Жуниор  27' 60' (Олейников Иван ( 60') Конате Мохамед IIТимофеев АртёмИльин Владимир 46' (Ковачев Светослав ( 46')
Запасные: Волков ВиталийШвец АнтонТашаев РизванМацуев МинкаилКамилов Владислав
04 октября. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

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Крылья Советов Ахмат
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Комментарии (1)
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ингерман
04 Октября 2023 в 15:07
ай как грица - чюдес на свети не бываить.. ну какой из осиньки топчег-тренир.. от осиньки не родяца апильсинки.. А-ха-ха-ха! )))
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