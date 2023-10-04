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«Ахмат» забил третий гол в Самаре

04 Октября 2023 • 14:04 Комментировать
Крылья Советов
0:3
Ахмат
окончен

Судя по всему, «Крылья Советов» проиграют домашний кубковый матч против «Ахмата». Команда Игоря Осинькина пропустила в третий раз на 66-й минуте. После подачи углового Андрей Семёнов во вратарской пробивал по воротам и попал в соперника, но со второй попытки защитник «Ахмата» все же поразил цель.

Счет стал 3:0. На первых минутах быстрыми голами отметились Владимир Ильин и Мохамед Конате.

В таблице «Ахмат» остается третьим, но имеет шансы опередить «Балтику». Самарцы в случае поражения досрочно станут четвертыми.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ахмат
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