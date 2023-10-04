​Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч против «Факела»

В среду ЦСКА проведёт гостевой матч против «Факела» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Глебов, Лукин, Роша, Мойзес, Рядно, Кисляк, Мендес, Кучаев, Ермаков, Заболотный.

Отметим, что капитана ЦСКА Игоря Акинфеева нет даже среди запасных. А вот восстановившийся Мойзес, как видим, начнёт игру с первых минут.

Матч между «Факелом» и ЦСКА стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.