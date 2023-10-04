Гранат высказал мнение о дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение о поединке между «бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках групповой стадии Кубка России.

«Таблица обязывает «Динамо» побеждать, чтобы проходить дальше. Мне кажется, сейчас «Динамо» стабильнее, чем «Спартак». Команду Абаскаля болтает из крайности в крайность», - приводит слова Владимира «Чемпионат».

Московское дерби «Динамо» - «Спартак» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.