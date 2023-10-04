«Крылья Советов» за 8 минут пропустили 2 гола от «Ахмата»

Кубковый матч «Крылья Советов» - «Ахмат» начался с голевой атаки гостевой команды. Бернард Бериша отобрал мяч в прессинге на левом фланге, в несколько передач мяч был доставлен на Владимира Ильина, который из пределов штрафной результативно направил мяч в левый угол ворот.

На восьмой минуте грозненцы забили снова. С левого угла штрафной Мохамед Конате атаковал, мяч от ноги голкипера коварно отскочил в ворота.

Счет стал 0:2. При таком результате самарцы досрочно остаются на четвертом месте, а вот их соперник с 7 очками еще может побороться с «Балтикой» за вторую строчку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.