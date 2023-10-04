Ромащенко: «Изначальный дискомфорт из-за раннего времени начала матча может присутствовать»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- После энергозатратного матча с «Динамо» удалось восстановиться?

- Все матчи энергозатратные, не только против «Динамо». Времени было действительно мало, но мы на это не обращали внимание и спокойно готовились к игре. Всё, что необходимо было сделать, восстановление и подготовка к матчу, считаю, мы сделали.

- Относительно стартового состава матча против «Динамо» вы сделали четыре изменения. О чем это говорит?

- Ни о чем это не говорит, только о том, что у нас есть свои мысли и планы на эту игру.

- Евгений Харин получил вызов в сборную. Насколько это неожиданным стало для вас?

- Ничего неожиданного нет, всё закономерно, потому что как ты работаешь, как себя проявляешь, отсюда получаешь те приятные бонусы, которые есть. Мы поздравили Женю с этим знаменательным событием, потому что это показатель работы не только его, но и тренерского штаба.

- Настолько ранее начало встречи как может повлиять на игру?

- Пока сложно сказать, в конце концов у команд одинаковые условия. Раз назначено такое время проведения матча, понятно, что это может доставить какие-то не то, чтобы неприятности, изначальный дискомфорт может присутствовать, но я не думаю, что это вообще большая проблема.

- Турнирные расклады просчитывали?

Реклама

- Нет, мы говорим только о своих действиях, своей игре, что мы хотим усовершенствовать, к чему хотим двигаться дальше. Соответственно нацеливаемся только на реализацию своих действий.