Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Осинькин: «Надеемся, что Писарский не забыл, как играть в футбол»

04 Октября 2023 • 12:24 Комментировать (1)
Крылья Советов
0:2
Ахмат
1 2.20 X 3.65 2 3.20
2-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- После победы над «Спартаком» вы говорили, что надо немного приземлить команду. Удалось преодолеть эйфорию?

- Сейчас  мы играем на Кубок. Наверное, те слова больше касались чемпионата, есть у нас определенная ротация, не все футболисты на поле, которые играли со «Спартаком». Только эта игра может дать ответ на этот вопрос.

- Поражение сегодня перечеркнет все шанс на выход из группы или нет?

- Да, конечно, мы хотим выиграть и понимаем, что неудачный старт ставит нас сейчас в такое положение, что только выигрыш нас оставит. Притом не гарантирует в какой-то борьбе. Пока посмотрим. Есть соперник, который тоже ставит свои цели, у которого похожая турнирная ситуация, поэтому всё решит футбольное поле.

- Кубок в разные годы давался по-разному. Но все же два раза «Крылья» достаточно успешно играли и даже дошли до финала, в прошлом сезоне тоже неплохо выступили. Можно ли назвать «Крылья» кубковой командой?

- Вообще сложно говорить о том, что такое кубковая команда. Можно шутить, выискивать какие-то детали, но какая-то серийность в кубковых матчах есть. У нас был хороший один год, когда доходили до финала Кубка. Очень легко и быстро, после двух матчей мы вылетаем в следующем, прошлый сезон достаточно хороший, если учесть команды, с которыми мы играли, очень хороший в кубковом плане. Но этот кубковый сезон изначально не задался. Но сейчас он зависит от нас, а не от каких-то других команд, пройдем мы дальше или нет.

- Писарский сегодня в старте. В воскресенье вы говорили, что он получил небольшое повреждение  и чувствует дискомфорт. Насколько он сегодня готов к матчу?

- Вряд ли готов полностью на матч. Он действительно много пропустил и провел вчера только одну полноценную тренировку, да ее и полноценной нельзя назвать, она была совсем короткая. Надеемся, что он не забыл, как играть в футбол, потому что прямо большой перерыв у него после стабильного выступления еще майского есть. Ему надо набирать, надо почувствовать игру. Надеемся, что он уже в этой игре сможет делать какие-то свои шаги вперед.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
04 Октября 2023 в 13:27
был футболист Сычевой, а Писарский стал Сапоговым
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
56 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
2
2.05 3.85 3.50
Видео
04.10.23 в 14:30
Факел Факел
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
4.30 3.80 1.87
Видео
04.10.23 в 15:00
Сочи Сочи
Оренбург Оренбург
2.39 3.60 3.00
Видео
04.10.23 в 16:45
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.11 3.95 3.30
Видео
04.10.23 в 17:15
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.60 4.10 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Октября
13:22 · Кубок России
​Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч против «Факела»
13:15 · Кубок России
Мостовой: «Фаворита в матче «Динамо» — «Спартак» нет»
13:10 · Кубок России
Гранат высказал мнение о дерби «Динамо» - «Спартак»
12:46 · Кубок России
«Крылья Советов» за 8 минут пропустили 2 гола от «Ахмата»
12:32 · Кубок России
Ромащенко: «Изначальный дискомфорт из-за раннего времени начала матча может присутствовать»
12:24 · Кубок России
Осинькин: «Надеемся, что Писарский не забыл, как играть в футбол» 1
12:13 · Кубок России
Писарский - в атаке «Крыльев Советов» на матч с «Ахматом»
12:04 · Кубок России
Осинькин поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»
12:02 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
10:17 · Россия. Премьер-лига
Чавес — об игре против Месси: «Закрывались как только могли, но всё равно уступили»
09:46 · Кубок России
Булыкин: «Мне кажется, в матче «Динамо» — «Спартак» голов будет много»
09:42 · Кубок России
Григорян дал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Ненахов: «В нынешнем сезоне «Ростов» выглядит слабее, чем в предыдущем»
09:26 · Кубок России
Чавес вспомнил о разгроме «Динамо» от «Спартака»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Ваня потихоньку поправляется, но он не сыграет с «Оренбургом»
Все новости