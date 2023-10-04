Осинькин: «Надеемся, что Писарский не забыл, как играть в футбол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- После победы над «Спартаком» вы говорили, что надо немного приземлить команду. Удалось преодолеть эйфорию?

- Сейчас мы играем на Кубок. Наверное, те слова больше касались чемпионата, есть у нас определенная ротация, не все футболисты на поле, которые играли со «Спартаком». Только эта игра может дать ответ на этот вопрос.

- Поражение сегодня перечеркнет все шанс на выход из группы или нет?

- Да, конечно, мы хотим выиграть и понимаем, что неудачный старт ставит нас сейчас в такое положение, что только выигрыш нас оставит. Притом не гарантирует в какой-то борьбе. Пока посмотрим. Есть соперник, который тоже ставит свои цели, у которого похожая турнирная ситуация, поэтому всё решит футбольное поле.

- Кубок в разные годы давался по-разному. Но все же два раза «Крылья» достаточно успешно играли и даже дошли до финала, в прошлом сезоне тоже неплохо выступили. Можно ли назвать «Крылья» кубковой командой?

- Вообще сложно говорить о том, что такое кубковая команда. Можно шутить, выискивать какие-то детали, но какая-то серийность в кубковых матчах есть. У нас был хороший один год, когда доходили до финала Кубка. Очень легко и быстро, после двух матчей мы вылетаем в следующем, прошлый сезон достаточно хороший, если учесть команды, с которыми мы играли, очень хороший в кубковом плане. Но этот кубковый сезон изначально не задался. Но сейчас он зависит от нас, а не от каких-то других команд, пройдем мы дальше или нет.

- Писарский сегодня в старте. В воскресенье вы говорили, что он получил небольшое повреждение и чувствует дискомфорт. Насколько он сегодня готов к матчу?

- Вряд ли готов полностью на матч. Он действительно много пропустил и провел вчера только одну полноценную тренировку, да ее и полноценной нельзя назвать, она была совсем короткая. Надеемся, что он не забыл, как играть в футбол, потому что прямо большой перерыв у него после стабильного выступления еще майского есть. Ему надо набирать, надо почувствовать игру. Надеемся, что он уже в этой игре сможет делать какие-то свои шаги вперед.