Писарский - в атаке «Крыльев Советов» на матч с «Ахматом»

В рамках группового этапа Кубка России самарские «Крылья Советов» на своем поле примут грозненский «Ахмат». Тренерские штабы команды определились со стартовыми составами на игру.

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Костанца, Иванисеня, Ежов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

«Ахмат»: Опарин, Тодорович, Харин, Семенов, Челикович, Тимофеев, Камило, Жуниор, Бериша, Ильин, Конате.

Встреча состоится на стадионе «Самара-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 12:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.