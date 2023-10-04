«Сочи» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке России по футболу встречаются «Сочи» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Оренбург
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Протокол игры
|(1:0) Мещанинов Артём17'
|27'Обухов Владимир (1:1)
Гойло Никита•Миладинович Иван•Мещанинов Артём•Литвинов Вячеслав•Маргасов Тимофей•Ангбан Викторьен•Агбалака Соломон•Де лас Куэвас Мигель•Юсупов Артём•Бурмистров Никита•Джорджевич Лука
Кеняйкин Алексей•Полуяхтов Владимир•Сиваков Михаил•Хотулёв Данила•Гогличидзе Лео•Титков Николай•Михайлов Ярослав•Флорентин Сесар Габриэль•Печенин Кирилл•Оганесян Степан•Обухов Владимир
04 октября. Стадион "Олимпийский стадион Фишт".
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