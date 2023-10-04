Осинькин поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата».

Специалист отметил, что будет определенная ротация, а игроки понимают, что неудачный старт в Кубке поставил команду в неудобное положение, а судьбу матча решит футбольное поле.

«У нас были хорошие выступления в Кубке, особенно учитывая команды, с которыми мы играли. Сейчас все зависит от нас», - приводит слова Осинькина телеграм-канал самарского клуба.

Поединок начнётся в 12:30 по московскому времени.