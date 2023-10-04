«Крылья Советов» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В Кубке России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Ахмат
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Протокол игры
|2'Ильин Владимир (0:1)
|8'Конате Мохамед II (0:2)
Фролов Евгений Вадимович•Барач Матео•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Зотов Георгий• 21'Ежов Роман• 24'Костанца Фернандо•Иванисеня Дмитрий•Карпицкий Егор•Писарский Владимир•Шитов Владислав
Опарин Михаил•Челикович Ясмин•Харин Евгений•Семёнов Андрей Игоревич•Тодорович Дарко•Бериша Бернард•Камило Рейжерс•Даниэл Жуниор• 27'Конате Мохамед II•Тимофеев Артём•Ильин Владимир
04 октября. Стадион "Самара Арена" (Самара).
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