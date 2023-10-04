Григорян дал прогноз на дерби «Динамо» - «Спартак»

Известный российский специалист Александр Григорян поделился ожиданиями от поединка между московскими «Динамо» и «Спартаком» в рамках пятого тура групповой стадии Кубка России.

«Игры «Спартака» и «Динамо» - это дерби, независимо от ротации. При любом раскладе мы увидим страсть, порох и кровь. Я поставлю на ничью - 2:2. В этом матче будет забито много мячей», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Динамо» примет «Спартак» на домашнем стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 4 октября. Начало запланировано в 16:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.