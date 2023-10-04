Чавес вспомнил о разгроме «Динамо» от «Спартака»

Хавбек московского «Динамо» Луис Чавес в разговоре с журналистами высказался о крупном поражении от «Спартака» (1:4) в поединке группового раунда Кубка России.

«В той игре мы совершили довольно простые ошибки. «Спартак» поверил в себя и воспользовался ими. Личка был очень зол! Но, честно говоря, я ничего не понял - тренер говорил на русском», - передает слова мексиканского футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «Динамо» в летнее трансферное окно. Чавес заключил с московским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года.