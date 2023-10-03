Карпин — о поражении от «Локомотива»: Что есть, то есть

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении от московского «Локомотива» (1:3) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Специалист отметил, что его команда старалась, но, что есть, то есть.

«Посмотрели молодых ребят, тех, кто мало играет. Прохина на месте опорного хава, Комарова на месте нападающего. Есть куда расти молодым», - приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что команда с берегов Дона не может одержать победу в основное время на протяжении шести последних игр.

В следующем туре РПЛ «Ростов» на выезд сыграет против «Краснодара».