Тимур Сулейманов высказался о первом голе за «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о первом голе за столичный клуб.

Сегодня, 3 октября, 23-летний форвард отличился в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Ростова» (3:1).

Сулейманов отметил, что испытывает невероятные эмоции, так как ему повезло забить на родном стадионе при таком количестве болельщиков.

«Локомотив» — это самый лучший коллектив. Плюс тут со мной тренер, который также был со мной в Нижнем Новгороде. Меня встретили очень хорошо, помогли в адаптации ребята», - заявил Сулейманов в эфире «Матч ТВ».