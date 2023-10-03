Дзюба - о победе над «Ростовом»: Хотелось даже разгромить

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе над «Ростовом» (3:1) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что форвард появился на поле при счёте 2:0.

Дзюба отметил, что хотел добиться разгромной победы и считает, что нужно развивать этот инстинкт.

«В любом случае, надо было «отмазаться» за первый матч, нужно было победить в основное время, чтобы окончательно решить все вопросы по выходу из группы в Кубке», - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что Максим Осипенко отметился голом престижа на 89-й минуте.