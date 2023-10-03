Голкипер Адамов высказался о дебюте в официальном матче за «Зенит»

Голкипер питерского «Зенита» Денис Адамов высказался о дебюте за команду с берегов Невы в официальном матче.

Сегодня, 3 октября, 25-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка против каланинградской «Балтики» (2:1).

Адамов отметил, что у него отличные ощущения, и он рад, что наконец-то смог дебютировать в официальном матче.

«Жаль, не получилось сыграть на ноль, а так все отлично. Считаю, что сыграл хорошо, учитывая то, что почти пять месяцев не играл в официальных играх. Но будем работать дальше», - приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита».