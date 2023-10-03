Игнашевич подвёл итоги матча против «Зенита»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от питерского «Зенита» (1:2) в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Специалист отметил, что игра получилась тяжёлой по многим причинам, ведь выступать через два дня на третий всегда непросто.

«Уже нет смысла делать большую ротацию. Команда набрала ход и может играть в таком графике», - приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

Напомним, что за тур до конца группового этапа питерского клуб занимает первое место в квартете (11 очков), а «Балтика» располагается на второй позиции (9 очков).