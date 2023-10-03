Наумов: «Локомотив» играл легко, весело и интересно»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уверенную победу «красно-зелёных» над «Ростовом».

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников».

«Довольно легкий матч получился у «Локомотива». Думал, что тяжелее придется. Но я предполагал, что мячей в этой встрече будет много — оно так и получилось. «Локомотив» играл легко, весело и интересно», — приводит слова Наумова Rusfootball.

Функционер отметил игру нападающего «Локомотива» Тимура Сулейманова, у которого, по словам Наумова, горят глаза, форвард хочет зацепиться за шанс.

Сулейманов вышел в стартовом составе «железнодорожников», сыграл 55 минут и стал автором одного гола.