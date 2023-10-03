Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву прокомментировал поражение от «Зенита» в пятом туре Пути РПЛ Кубка России.

- Общий комментарий по игре?

- Понятно, что «Зенит» играл дома. Мы больше оборонялись и перемещались без мяча. Я бы не сказал, что у соперника было много моментов. К сожалению, мы использовали только один момент, а этого не хватило. В целом, «Зенит» больше владел мячом, а мы оборонялись.

- После пяти туров Кубка у «Балтики» девять очков. Насколько важно завершить групповой этап в верхней двойке и выйти в плей-офф Пути РПЛ?

- Тяжело сказать. Главное - пройти дальше. Понятно, что хочется побеждать в каждой игре, но мы не думаем о том, с какого места. Осталась игра с «Ахматом» дома, хотелось бы взять три очка.

Подопечные Сергея Игнашевича уступили на «Газпром Арене» со счётом 1:2 и опустились на второе место в своей группе Пути РПЛ Кубка России. «Зенит» после победы набрал 11 баллов.