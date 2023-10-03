Тикнизян: «Мы знали, как будет играть «Ростов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался после победы над «Ростовом» (3:1) в пятом туре группового этапа Кубка России.

«Мы знали, как будет играть «Ростов». Отрабатывали высокий прессинг, сегодня у нас многое получилось из задуманного», — приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Футболист отметил, что «Локомотиву» было важно не потерять концентрацию после незабитого пенальти и продолжать навязывать свою игру сопернику.

После пяти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице в группе B, набрав десять очков. В заключительном матче группового этапа «красно-зеленые» встретятся с «Рубином».