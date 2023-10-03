Нападающий калининградской «Балтики» Анхело Энрикес после поражения от «Зенита» в пятом туре Пути РПЛ Кубка России дал комментарий корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву.

- Как оцените выступление команды сегодня?

- Хорошо провели матч. Мы пытались сохранять мяч при владении, в отличие от встречи с ЦСКА. Этот аспект сегодня был выполнен лучше. Конечно, играть во владение против столь квалифицированной команды, как «Зенит», тяжело. Но, в целом, сегодня был хороший матч, однако «Зенит» показал свои лучшие качества в обоих забитых мячах.

- Вы забили победный гол в первом кубковом матче с «Зенитом» в Калининграде. Чем сегодняшний матч отличался?

- Тяжело играть в гостях. Тогда у нас была поддержка трибун, сегодня - у них. Это разная энергия, и у них была хорошая мотивация перед своими трибунами. Мне кажется, сегодня они подготовились лучше. Справедливая победа «Зенита», и мне ничего не остаётся кроме как поздравить их.

- Две победы в десяти последних матчах. Команда доверяет главному тренеру?

- Мы все вместе. Мы вместе оказались в текущей ситуации. Команда верит, что удастся выйти на победную серию. Следующая игра будет в Калининграде, а это хорошая возможность заработать три очка и вернуть уверенность в своих силах.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Балтику» со счётом 2:1 и вышел на первое место в группе C Пути РПЛ Кубка России. Подопечные Сергея Игнашевича с девятью баллами занимают вторую строчку.