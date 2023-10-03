Ду Кейрос: «Зенит» не может проигрывать два матча подряд

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос высказался после победы над «Балтикой» (2:1) в матче пятого тура группового этапа Кубка России.

Отметим, что перед встречей с калининградцами подопечные Сергея Семака проиграли два матча в РПЛ подряд.

«Конечно же, мы были расстроены — мы понимали, что «Зенит» не может оказываться в такой ситуации: два поражения подряд. Поэтому воспринимали эту игру как ключевую, чтобы вернуться на победный путь», — приводит слова бразильца официальный сайт «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне 23-летний Ду Кейрос появился на поле в 11 матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

Следующий матч «Зенита» пройдет 7 октября. Старт поединка 11-го тура чемпионата России с «Сочи» запланирован на 14:00 по мск.