Ду Кейрос рассказал, кому посвятил дебютный гол за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос, кому он посвятил первый забитый мяч в составе «сине-бело-голубых».

3 октября санкт-петербургский клуб в кубковом матче одолел «Балтику» со счетом 2:1. Ду Кейрос провел на поле 70 минут и отметился одним забитым мячом, который стал победным для его команды.

«Мои жесты были направлены моей семье — возлюбленной, моим двоюродным братьям, которые специально приехали из Бразилии. Они сегодня стали моим счастливым амулетом», — цитирует хавбека пресс-служба «сине-бело-голубых».

Следующий матч «Зенита» пройдет 7 октября, соперником в матче 11-го тура РПЛ станет «Сочи».

