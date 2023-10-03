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Игнашевич: «Могли сегодня победить, но при условии, что проведем сегодня свой лучший матч»

03 Октября 2023 • 20:10 Комментировать
Зенит
2:1
Балтика
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Зенитом».

- Поражение, но тем не менее, что-то из положительных футбольных моментов можете взять для команды для продолжения сезона?

- Анализировать, наверное, так мы не будем. После сезона глобально будет анализировать. Конечно, мы могли сегодня победить, но при условии, что проведем сегодня свой лучший матч. Но лучший матч мы не провели, поэтому не выиграли.

- Если разбирать второй пропущенный мяч, что, на ваш взгляд, в этом эпизоде произошло?

- Он похожий и на первый мяч. Мы, к сожалению, в позиционной обороне не очень надежно действуем. Нет надежности, где-то будет момент у соперника пробить, даем пробить по центру ворот. Очень тяжело говорить о надежности, когда так легко пропускаем, на мой взгляд.

- Хороший отрезок в концовке первого тайма был у вашей команды, когда несколько моментов было опасных после фланговых атак. Что в игре в этот момент поменялось?

- Нет, в этом момент ничего не поменялось. Нам нужно больше позиционных атак, мы структурно можем, знаем и понимаем, как делать правильно. Но пока нам не хватает уверенности в своих действиях, чтобы доводить до ума эти атаки. Очень много простых ошибок, поэтому моментов мало.

- В чем была идее двойной замены в перерыве, на что она была направлена?

- Замены все плановые, нужно ребят подвести в хорошем состоянии к матчу на выходных.

- Что касается положения именно в Кубке, с одной стороны, у команды девять очков. Принципиально ли для вас выходить из Пути РПЛ,     или третье место  и Путь регионов - тоже нормальный вариант?

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- Мы так не задумываемся и не смотрим в таблицу. Для нас важно побеждать, радовать своих болельщиков, а там уже как получится.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
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