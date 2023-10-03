Семак объяснил отсутствие Михаила Кержакова в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии вратаря команды Михаила Кержакова.

36-летний футболист пропустил последние два матча санкт-петербургского коллектива.

«Кержакова беспокоит мышца. Вроде бы ничего серьезного, но тренироваться он пока не может», — приводит слова тренера официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых».

В текущем сезоне Кержаков провел девять матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил восемь голов и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В следующем матче РПЛ «Зенит» сыграет против «Сочи». Встреча запланирована на 7 октября, начало — в 14:00 по мск.