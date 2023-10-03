Галактионов: «Хорошая победа, и по качеству сегодня неплохо было»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Ростовом».

- В первом тайме было ощущение, что вы должны быть просто довольны, или были эпизоды, когда команда что-то не выполнила?

- Если в целом брать, хорошая победа, и по качеству сегодня неплохо было, и по организации игры, организации игры в обороне, на мяче были хорошие моменты, когда мы владели. Хорошо по движению с учетом того, что через два на третий. Это в целом. Конечно, детали, которые у нас не получались, разберем, они есть в каждой игре. Сделаем акцент на том, что перед следующим календарным матчем с хорошим настроением, с хорошей победой и неплохим качеством игры. Это вселяет оптимизм.

- Было ощущение, что такие футболисты, как Самошников и Тикнизян, да и в принципе команда может встречать соперника выше. Но вы садились ближе к центру поля. Почему так?

- Мы знали определенные нюансы игры «Ростова», как он выходит из обороны, каким образом, за счет каких принципов игры, как тот или иной партнер подстраивается под передачу. Поэтому старались определенные зоны перекрывать, выманивать и работать на перехватах, прессинговать, это достаточно хорошо получалось.