​Первый клуб РПЛ вылетел из Кубка России

Во вторник состоялись три матча пятого тура групповой стадии Кубка России в пути РПЛ. По их итогам определилась первая команда Премьер-лиги, которая потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

«Рубин» проиграл на выезде «Уралу» (0:2) и лишился шансов пробиться даже в плей-офф нижней части сетки. Команда Рашида Рахимова точно финиширует на последней позиции в своей группе.

В плей-офф верхней части сетки из этого квартета точно выйдет «Локомотив». А «Урал» и «Ростов» в последнем туре выяснят, кто в какую часть сетки плей-офф отправится. Они проведут очный матч в Ростове-на-Дону.