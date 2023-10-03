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Никита Медведев: «Не хочу ссылаться на то, что много молодых ребят»

03 Октября 2023 • 19:29 Комментировать
Локомотив Москва
3:1
Ростов
окончен

Вратарь «Ростова» Никита Медведев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом».

- 1:3 - поражение. Вопрос: почему так слабо начали? «Локомотив» с первых минут начал давить, пенальти и быстро забитый мяч. Почему «Ростов» вот так в игру вошел?

- Сложно ответить на вопрос, лучше, наверное, спросить у Георгиевича. Я не могу давать оценку первым минутам и всей игре. Сядем на теории, нам  все расскажут. Я не хочу ссылаться на то, что много молодых ребят. Неважно, на поле молодой или старый. Но сегодня так игра пошла и началась. Поздравляю «Локомотив» с заслуженной победой сегодня. Молодцы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев
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