Никита Медведев: «Не хочу ссылаться на то, что много молодых ребят»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом».

- 1:3 - поражение. Вопрос: почему так слабо начали? «Локомотив» с первых минут начал давить, пенальти и быстро забитый мяч. Почему «Ростов» вот так в игру вошел?

- Сложно ответить на вопрос, лучше, наверное, спросить у Георгиевича. Я не могу давать оценку первым минутам и всей игре. Сядем на теории, нам все расскажут. Я не хочу ссылаться на то, что много молодых ребят. Неважно, на поле молодой или старый. Но сегодня так игра пошла и началась. Поздравляю «Локомотив» с заслуженной победой сегодня. Молодцы.