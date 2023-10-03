Семак: «Хорошая кубковая игра, абсолютно заслуженная победа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Балтикой».

- Непростой получилась победа для «Зенита». Был тяжелый отрезок в концовке первого тайма, когда у «Балтики» случилось несколько неплохих моментов. Вот эти 15-20 минут чем объясните?

- Я не думаю, что отрезками. Всю игру, в принципе, хорошо мяч контролировали и моменты создавали. Надо больше забивать. А по поводу остроты, я думаю, да. Было несколько фланговых передач, где мы сыграли не очень надежно. Но в целом хорошая кубковая игра, абсолютно заслуженная победа.

- В чем была идея сразу тройной замены в перерыве?

- Как раз, чтобы все получили достаточно игровой практики в преддверии следующего матча. Хорошая тренировка была, Барриос получил 45 минут, тот же Кассьерра после травмы и небольшого повреждения много не играл, чтобы немножко подышал. Что касается Алипа, 45 минут в тонусе с Ренаном. Всем дали возможность поиграть в той обойме, которая у нас есть. Немножко меньше сегодня получилось у Кругового и Сутормина, но они прошлый матч играли, поэтому думаю, что почти все в нормальном игровом тонусе.