​3 команды уже вышли в плей-офф пути РПЛ в Кубке России

Во вторник состоялись три матча пятого тура группового этапа Кубка России. По их итогу места в плей-офф верхней части турнирной сетки (пути РПЛ) обеспечили себе «Локомотив» и «Зенит». Они присоединились к «Спартаку» - «красно-белые» умудрились, в хорошем смысле этого слова, решить задачу за четыре тура.

Стоит отметить, что «Спартак» точно займёт в своей группе первое место, а «Зенит» и «Локомотив» по итогам последнего тура ещё могут опуститься с первой строчки на вторую.

Матчи заключительного тура группового этапа Кубка России пройдут 31 октября, а также 1 и 2 ноября.