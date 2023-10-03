Дебютный гол Сулейманова и фантомная пятка Дзюбы: «Локомотив» взял реванш у «Ростова» и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

В одном из матчей пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» играл на «РЖД Арене» с «Ростовом».

Выходя на поле, «железнодорожники» и ростовчане уже знали, как завершился другой матч группы B. «Урал» там одержал победу над «Рубином» и набрал восемь очков. Сыграв на один матч меньше, «Ростов» имел столько же баллов, а «Локомотив» – на одно очко меньше.

Если взять чемпионат России, там дела у команд Михаила Галактионова и Валерия Карпина складываются по-разному. Если москвичи одержали в том турнире в последних турах две подряд победы, то «Ростов» последний раз выигрывал в рамках Премьер-лиги аж 12 августа.

В первом круге группового раунда Кубка России «Локомотив» и «Ростов» встречались в третьем туре. Победы дома со счётом 2:1 добился коллектив с берегов Дона. В четвёртом туре «Ростов» выиграл у «Рубина» по пенальти, а «Локомотив» проиграл «Уралу» также в серии одиннадцатиметровых.

Раз есть сейчас в Кубке право на ошибку, главные тренеры тасуют состав на этот турнир и просматривают здесь резерв. Тот же Дзюба сначала остался на скамейке. «Локомотив» начал отчётную встречу как хозяин поля, с игровым и территориальным преимуществом. С дальним ударом Марадишвили справился Медведев, после чего пришло время пенальти.

Сулейманов в правой части штрафной гостей подкинул мяч в руку Кирша, которая находилась близко к туловищу воспитанника «Зенита», но не была к нему прижата. Антон Миранчук спижонил и пробил с пенальти низкой паненкой в правый угол – Медведев среагировал и совершил спасение.

«Путейцы» получили право на угловой, Миранчук навесил с правого фланга, и пять раз почеканили мяч головами футболисты обеих команд, прежде чем Баринов проткнул сферу в сетку из пределов вратарской. Было зафиксировано «вне игры», и видеоассистенты подтвердили офсайд Дмитрия. Дважды за минуту забитый гол ускользал от «Локомотива».

В середине тайма ростовчане стали сами подбираться к чужой штрафной и наносить удары по воротам, но по истечении получаса игры получили пару мячей в свою рамку. Сулейманов в районе правого угла вратарской поразил ближний угол мимо Медведева, а Миранчук с противоположной стороны удачно пробил в дальний с паса Тикнизяна. 2:0.

После перерыва Галактионов выпустил трио свежих футболистов, и вскоре хозяева забили снова. Сильянов с левого фланга отправил низом проникающий пас, Дзюба коснулся (или нет?) мяча пяткой, а Глушенков умело подбросил его над Медведевым и сделал счёт 3:0.

Система ВАР проверяла эпизод на офсайд, и гол был засчитан. При увеличении видно, что Дзюба двинул ногой мимо мяча, хотя с общего плана казалось, что Артём корректировал футбольный снаряд пяткой. В итоге не было «вне игры» у Глушенкова, который в очередной раз результативно вышел на замену.

Реклама

Уткин мог заработать для «Ростова» пенальти и забить дальним ударом, но ни того, ни другого не случилось. Судья посчитал касание Морозовым в своей штрафной площади Даниила недостаточным для назначения одиннадцатиметрового. Зато на предпоследней основной минуте Уткин оформил предголевую передачу с углового на Голенкова, который скинул мяч поразившему цель Осипенко (3:1). Южане благодаря заменам Карпина были сильно активны в концовке, но больше забить не сумели.

«Локомотив» взял реванш у «Ростова» за поражение в матче первого круга группового этапа Пути РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала десять очков, возглавила группу B и вышла из неё в весеннюю часть Кубка вместе с «Ростовом» и «Уралом». «Рубин» уже никого из них не догонит.

«Локомотив» точно попадает в плей-офф Пути РПЛ, а «Ростов» и «Урал» в очном матче шестого тура группового этапа определят, кто из них проследует также в плей-офф Путь РПЛ, а кто – в плей-офф Пути регионов. Из отчётного матча отметим ещё, что Тимур Сулейманов забил за «Локомотив» впервые, а Валерий Карпин на 66-й минуте получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Кирилл Иванцов