​Карпин получил жёлтую карточку в Москве

Во вторник вечером матч пятого тура группового этапа Кубка России проводят «Локомотив» и «Ростов». У ростовчан в Москве мало что получается – к средине второго тайма они проигрывают, причём крупно, со счётом 0:3.

На экваторе второй половины встречи жёлтую карточку получил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Специалист был предупреждён за эмоции – он предъявлял претензии арбитру по поводу неназначенного пенальти.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Ростовом» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.