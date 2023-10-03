​Ду Кейрос вывел «Зенит» вперёд в матче с «Балтикой»

«Зенит» принимает «Балтику» в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. В первом тайме команды обменялись голами, и на табло к перерыву горели две единицы. Во второй раз за вечер выйти вперёд команде Сергея Семака удалось ближе к средине второго тайма - автором результативного удара стал Ду Кейрос.

Следить за развитием событий на «Газпром Арене» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Если «Зенит» победит, то выйдет на первое место в группе, обойдя «Балтику» (пока что у питерцев восемь очков в активе, а у калининградцев – девять).