​«Локомотив» уже громит «Ростов», у Дзюбы ассист

«Локомотив» и «Ростов» выясняют отношения в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. На исходе часа игрового времени команда Михаила Галактионова довела дело до разгрома. Максим Глушенков поразил ворота ростовчан после эффектной передачи в исполнении Артёма Дзюбы. Стоит сказать, что этот гол организовали «свежие» футболисты, которые только несколько минут назад вышли на замену.

Кубковый матч между «Локомотивом» и «Ростовом» продолжается, следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы «Локомотив» вырвется на первое место в группе.