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Кубок России

Рахимов прокомментировал поражение от «Урала» в пятом туре Кубка России

03 Октября 2023 • 18:09 Комментировать
Урал
2:0
Рубин
окончен

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Урала».

«Мы не показали достаточно в этом матче, потому что показали много брака в простых ситуациях. Это уровень технической оснащённости. Он либо есть, либо его нет, либо тот уровень, который есть, остаётся. В старании я никому не откажу, все старались и бились», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также Рахимов отметил, что указал игрокам на брак в своих действиях, попросив их не перекладывать итог матча на судейские решения. Именно ошибки при владении мячом, по мнению тренера, не позволили реализовать имевшиеся эпизоды.

Поражение со счётом 0:2 выбило казанский клуб из Пути РПЛ, поскольку с четырьмя очками «Рубин» не сможет попасть в топ-2 своей группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Кубок России
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