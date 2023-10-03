Рахимов прокомментировал поражение от «Урала» в пятом туре Кубка России

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Урала».

«Мы не показали достаточно в этом матче, потому что показали много брака в простых ситуациях. Это уровень технической оснащённости. Он либо есть, либо его нет, либо тот уровень, который есть, остаётся. В старании я никому не откажу, все старались и бились», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также Рахимов отметил, что указал игрокам на брак в своих действиях, попросив их не перекладывать итог матча на судейские решения. Именно ошибки при владении мячом, по мнению тренера, не позволили реализовать имевшиеся эпизоды.

Поражение со счётом 0:2 выбило казанский клуб из Пути РПЛ, поскольку с четырьмя очками «Рубин» не сможет попасть в топ-2 своей группы.