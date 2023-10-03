«Локомотив» удвоил счёт в матче с «Ростовом»

«Локомотив» принимает «Ростов» в матче пятого тура группового этапа Кубка России. В самом начале игры полузащитник Антон Миранчук не забил пенальти, но дальше он взялся за дело и стал реабилитироваться. Сначала Миранчук сделал результативный пас на Тимура Сулейманова, а в скором времени, ближе к концу тайма, забил сам. Антон буквально расстрелял вратаря ростовчан из убойной позиции.

Следить за развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Ростовом» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Если «Локомотив» удержит победу над «Ростовом», то выйдет на первое место в группе В.