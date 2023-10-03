​Сулейманов вывел «Локомотив» вперёд в игре с «Ростовом»

В пятом туре группового этапа Кубка России «Локомотив» принимает «Ростов». На 34-й минуте хозяева поля смогли открыть счёт. Автором гола стал нападающий Тимур Сулейманов, который отличился после качественной передачи от Антона Миранчука. Последний, можно сказать, этим ассистом реабилитировался за нереализованный пенальти в начале встречи.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В четырёх предыдущих турах групповой стадии Кубка России «Локомотив» набрал 7 очков, а «Ростов» - 8.