​Футболисты «Балтики» играют в гетрах «Зенита»

В пятом туре группового этапа Кубка России во вторник вечером играют «Зенит» и «Балтика». Игроки калининградской команды вышли на поле не в своих гетрах, а в гетрах питерцев. Дело в том, что чёрные гетры «Балтики» сливались с тёмно-синими гетрами «Зенита», и нужно было что-то решать. Выход был найден – чемпионы России предоставили свои гетры соперникам. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на комментатора «Матч ТВ» Павла Богданова.

Следить за кубковой игрой между «Зенитом» и «Балтикой» во всех подробностях можно в текстовой трансляции.