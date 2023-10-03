Ганчаренко — о матче с «Рубином»: «Нам было важно сегодня победить»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу в матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России над «Рубином».

«Нам было важно сегодня победить, думаю, выиграли мы по делу. Начиная с 30-й минуты мы держали игру под контролем. Забили два и по атакующим действиям хорошо смотрелись», - приводит слова специалиста «Матч ТВ». Также тренер отметил, что до 30-й минуты екатеринбуржцы были зажаты, излишне часто играя в длину.

Победа со счётом 2:0 позволила «Уралу» набрать восемь очков в турнирной таблице своего квартета и оставить «Рубин» за пределами плей-офф Пути РПЛ.