​«Балтика» быстро отыгралась в гостях у «Зенита» - забил Бистрович

В пятом туре группового этапа Кубка Росси играют «Зенит» и «Балтика». На 18-й минуте питерцы повели в счёте после гола Ивана Сергеева. Впрочем, уже через шесть минут гости из Калининграда отыгрались. Автором гола стал полузащитник Кристиян Бистрович, права на которого принадлежат ЦСКА. Хорват оказался в нужное время в нужном месте и результативно сыграл на добивании.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче между «Зенитом» и «Балтикой» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Стоит сказать, что в случае ничьей в основное время команды будут бить пенальти.